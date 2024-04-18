Sınavın ne zaman yapılacağı, burs miktarı ve giriş belgelerinin nasıl alınacağı gibi konular gündemi meşgul ediyor.

Bursluluk sınavı giriş belgeleri MEB tarafından erişime açıldı. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini MEB'in resmi kanalları üzerinden temin edebilirler. Sınavın yapılacağı gün, saat ve yer bilgilerine bu belge aracılığıyla ulaşılabilir.

Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde Türkiye saati ile 10.00'da tüm sınav merkezlerinde aynı anda başlatılacak ve tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Bu yıl öğretim yılının sona ermeden yapılan bursluluk sınavlarına öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için özen gösteriliyor.

İOKBS burs miktarı da merak edilen konular arasında. 2024 yılı için burs miktarı net olarak belirlenmemiş olsa da geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alınarak öğrencilere sağlanacak desteklerin belirlenmesi bekleniyor.

Bursluluk sınavı, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenleniyor. Sınav öncesinde öğrencilerin hazırlıklı olması ve gerekli belgeleri temin etmeleri önem arz ediyor.

Bursluluk sınavıyla ilgili detaylı bilgilere ve sınav giriş belgelerine MEB'in resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.