BİLSEM sonuçları 2024 yılında büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasında yapılan BİLSEM sınavının sonuçları, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığı ve ne zaman yayınlanacağı konusunda güncel duyuruların takibi sıkça yapılıyor.

BİLSEM'de 10 Şubat-14 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen ön değerlendirme süreci sona erdi. Ön değerlendirme sonuçlarının, 18 Nisan günü adaylarla paylaşılması bekleniyor.

1.2.3.4.5. SINIF BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM takvimine göre, ön değerlendirme sonuçları 18 Nisan'da açıklanacak. Ardından, 15 Mayıs tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Bireysel değerlendirme sınavları ise 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 31 Temmuz'da kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM sonuçlarının açıklanma saati ve diğer detaylar için resmi MEB sitesinin takip edilmesi öneriliyor.