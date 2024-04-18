Hastanelerde yoğun olarak randevu sorunu yaşandığının altını çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca randevu aldığı halde hastaneye gitmeyen vatandaşlar için uygulanacak cezaları açıkladı.

Devlet Hastanelerinden MHRS üzerinden randevu aldığı halde gitmeyen ve başka hastaların muayene olmasını engelleyen vatandaşlar için yeni yaptırımlar gündeme geldi. Şimdiye kadar randevusuna gitmeyen hasta, 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamıyordu. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni dönemle birlikte randevularına gelmeyen vatandaşlar için yeni yaptırımlar uygulanacağını söyledi. Bakan Koca: "İkinci kez randevuya gelmeyenlere 15 gün boyunca bütün branşları kapalı hale getireceğiz"

Bakan Koca yeni dönemle birlikte iki kez aynı bölümden randevu aldığı halde ikisine de gitmeyen vatandaşların 15 gün boyunca bütün bölümlerden randevu almasının engelleneceğini söyledi. Bakan Koca yeni dönemin önümüzdeki haftalarda devreye alınacağını belirtti.

"TİP 1 DİYABET HASTALARI İÇİN ÜCRETSİZ SENSÖR ÜRETİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada geliştirilecek insülin sensörünün ücretsiz olacağını söyledi. Kullanılan diyabet sensörlerinin ithal ve maliyetinin yüksek olduğunu söyleyen Bakan Koca üretilecek sensörlerin Tip-1 diyabetli bütün vatandaşlarımıza ücretsiz sağlamak için çalışma yapıldığını belirtti.

Sensörün laboratuvar ortamında üretimine geçildiğini bilgisini veren Bakan Koca pilot üretimle birlikte gerekli deneyler sonrası klinik kullanıma başlanacağını söyledi. Bakan Koca üretiminin yüzde 90 yerli olan sensörlerin bütün tip-1 diyabetlere, başta çocuklar olmak üzere ulaştırmak istediklerini belirtti.