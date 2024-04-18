Bölgeye Ticari anlamda büyük katkı sağlayacak olan bu muazzam proje yaklaşık 215 adet iş yerinden oluştuğunu belirten Otonomi Sorgun Yozgat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tunçer, yüzde 56’lık bir bölümünün tamamlandığını söyledi.

Tunçer yaptığı açıklamada, “Proje içerisinde AVM, otel, banka, oto expertiz, düğün salonu, oto yıkama, lokanta ve birçok sosyal alanların bulunmaktadır. Geçtiğimiz aylarda birçok iş ortaklarının da açılışlarıyla faaliyet göstermeye başlayan otonomi sorgun Yozgat projesi hem ülke hem de Yozgat ekonomisine büyük katkı sağlayacak. İş yeri sahibi olmak isteyen birçok yatırımcı ve esnaflar Otonomi Sorgun Yozgat projesinde buluşuyor. Ödeme kolaylıklarıyla iş yeri sahibi olmak isteyenlere Otonomi Yozgat birçok kampanya sunuyor” diye konuştu.

EN GÖZDE KONUMDA EN BÜYÜK PROJE

Tunçer, “Türkiye’nin en önemli yollarından biri olan E88 Karayolları Ayrıdam mevki Sorgun Yozgat’ta bulunan havaalanı projesi, organize sanayi bölgesi ve hayvan hastanesi gibi birçok önemli konumlara yakınlığıyla dikkat çeken bu proje geleceğe yatırım yapmak isteyenlerin yeni gözdesi halinde yer alacak” şeklinde konuştu.

YILSONUNA TAMAMLANMASI DÜŞÜNÜLÜYOR

Otonomi Sorgun Yozgat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tunçer açıklamanın devamında şunları söyledi: “Projemizde emin adımlarla ilerliyoruz inşallah yılsonuna yaklaşık yüzde 95'lik kısmını tamamlamış olacağız projemiz kapsamında ikinci el ve sıfır araç alım satım faaliyetlerini gerçekleştiren esnaflarımızda yerlerini aldılar ve bu bağlamda diğer iş ortaklarımızda iş yerlerine yerleşmeye başladılar kendilerine bu büyük projede bol kazançlar diliyoruz.”