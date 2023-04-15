Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Ramazan ayında ülke genelinde yürütülen vaaz ve irşat hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Kardeş Şehir İrşat Buluşmaları" kapsamında çevre il müftüleri Yozgat’a gelerek farklı camilerde vaaz ve sohbette bulundu.

Cuma Namazı öncesinde Yozgat’a gelen Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu Çapanoğlu Büyük Camii’nde Cuma sohbetini gerçekleştirirken, Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya Bilal Şahin Camii’nde, Sivas İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş ise Şeyhzade Ahmet Efendi Camii'nde sohbet etti.

Cuma Namazı sonrası misafirler, AŞK Vakfı Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin'i ziyaret etti. Daha sonra Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'ne ve tarihi Başçavuş Camii'ne ziyaret gerçekleştirildi.

İş İnsanı Bilal Şahin tarafından verilen iftar yemeğinden sonra misafir il müftüleri Yozgat’tan ayrıldı.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden 'Kardeş Şehir İrşat Buluşmaları' projesi kapsamında davete icabet eden il müftülerine teşekkür etti.

Yozgat halkı ve cami cemaati uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren il müftüleri, Yozgat halkının göstermiş olduğu ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek ev sahipliğinden dolayı İl Müftüsü Gülden’e teşekkür ettiler. Haber Merkezi