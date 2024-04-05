Bugün, kira ve ücret kazancı gibi geçen yıl gelir elde edenlerin beyanname verme süresi sona eriyor.

Konut kira gelirlerinde yıllık 21 bin lira, iş yeri kira gelirinde ise 150 bin lira istisna tutarını aşanlar beyanname vermeli.

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresinden "Hazır Beyanname Sistemi" ile işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kiraya veren mükelleflerin elde ettikleri geliri beyan etmeleri gerekmekte olup, beyannamelerin son teslim tarihi bugün olarak belirlendi.

Gerçek kişiler, geçen yıl elde ettikleri ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri veya yurt dışından faiz ve kar payı kazançları için 5 Nisan'a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurmalıdır. Mükellefler, bu beyannameleri Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden verebilirler. Tahakkuk eden gelir vergisi iki eşit taksitte ödenebilir ve ödeme seçenekleri arasında Dijital Vergi Dairesi, mobil uygulama, banka kartı/kredi kartıyla ödeme, havale yoluyla ödeme, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla ödeme, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından kira beyannamesi uyarısında bulunarak, 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerin 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatmıştır. Şimşek, "Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz" ifadeleriyle mükellefleri bilgilendirmeye devam etmektedir.