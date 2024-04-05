Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası otobüslerde devrim niteliğindeki değişikliği açıkladı. Artık otobüslerin hepsinde zorunlu olacak.

Ulaşım sektöründe önemli bir dönemeç yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası otobüslerde devrim niteliğinde değişikliği duyurdu. Yolculuk yapan vatandaşları yakından ilgilendiren bu yeni dönemle birlikte, şehirlerarası otobüs seyahatlerinde önemli yenilikler başladı.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeni döneme geçildi. Şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşları yakından ilgilendiren ve yolcu otobüsleriyle ilgili yeni karar alındı. Bakan Uraloğlu, yeni uygulamanın 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Şehirlerarası otobüslerdeki araç takip cihazları, taşıtların konum, tarih ve saat bilgilerini iki dakikalık periyotlar halinde Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) iletecek. Bu sistem sayesinde, yolcu taşımacılığında güvenlik ve denetim önemli ölçüde artırılacak. Bakan Uraloğlu, bu uygulama ile yolcu taşımacılığında taşıma ve trafik güvenliğinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca, bu bilgilerin doğal afet, kaza gibi olumsuz durumlar için de etkin bir şekilde kullanılacağını öngördüklerini ifade etti. Yolcu taşımacılığında şoför ve yolcu bilgilerinin de U-ETDS sistemine iletildiği vurgulandı. Kurallara uyulmaması durumunda, firmalara gerekli uyarıların yapılacağı ve yaptırımların uygulanacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, bu adımın yolcu güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçladığını belirtti.

Taşımacı firmalar ve yolcular için yeni bir dönem başladı. Bu uygulama, hem yolcuların hem de taşımacı firmaların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak önemli bir gelişme olarak görülüyor.