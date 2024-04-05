Son aylarda internet fiyatlarındaki artışlar, %50'nin üzerine çıktı. Aydın'da yaşayan bir internet abonesi, vergileri bahane ederek fiyatları yükselten bir şirketle anlaşmazlık yaşadı. Mahkemeye başvuran tüketiciye, beklenmedik bir karar çıktı. İşte detaylar...

Aydın'da yaşayan Ali Emre Dingin, bir firmanın reklamını görerek telefon aracılığıyla internet abonesi oldu. Ancak bir yıllık taahhüt verdikten sonra, ikinci aydan itibaren anlaşmış olduğu fiyattan daha yüksek fatura geldi. Şirketin müşteri ilişkileriyle görüşen Dingin, vergi artışları nedeniyle bu artışların yapıldığını öğrendi. Ancak bir yıllık taahhüt olmasına rağmen, 6 ay sonra taahhüdünün bitiş tarihini erkene aldıkları yeni fiyat üzerinden otomatik olarak bir senelik daha yenileneceği bildirilen bir SMS mesajı aldı. Bunun üzerine aboneliğini sonlandırmak istedi ancak firma, internet sitesi üzerinden, yazılı olarak ve noterden ihtarnameyle bildirmesine rağmen aboneliği sonlandırmadı.

Tüketici Hakem Heyeti'nin ret kararının ardından, Aydın Tüketici Mahkemesi'ne itiraz eden Dingin, beklenmedik bir kararla karşılaştı. Mahkeme, Tüketici Hakem Heyeti'nin kararını bozarak tüketiciyi haklı buldu ve fazla ödediği fatura miktarlarını ve yapmış olduğu masrafları şirketin tüketiciye ödemesine karar verdi. Artık siz de benzer durumlarla karşılaştığınızda hakkınızı aramak için mahkemeye başvurabilirsiniz.