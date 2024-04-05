Bayramların en sevilen lezzetleri olan çikolata, şeker ve lokum gibi ürünlerin satışları da bu dönemde hızla yükseliyor. Ancak, tüketicilerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

Ramazan'ın son günlerine yaklaşırken, Türkiye'de bayram coşkusu giderek artıyor.

Sektörün önde gelen isimleri taklit ürünlerden uzak durulmasını belirtirken ambalajlı ürün alınması vurgusu yapıldı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çikolata, şeker ve lokumlara talep artarken, sektör temsilcileri taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

BAYRAM ÖNCESİ DİKKAT

Bayramda şekerleme, çikolata ve lokum gibi gıda ve atıştırmalık almak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin sektör temsilcileri, taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durulması konusunda uyardı.

EN ÇOK ÇİKOLATA VE ŞEKER TERCİH EDİLİYOR

Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da en popüler ürünler arasında çikolata ve şekerin yer aldığını belirtti.

Türkiye'de çikolata ve şekerlemelerin özellikle bayram dönemlerinde yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Kopuz, bayram alışverişlerinde en çok çikolata ve şeker tercih edilen ürünlerin başında geldiğini ifade etti. Bununla birlikte, lokumun da bayram alışverişlerinde önemli bir yer tuttuğunu ekledi.

ARTAN FİYATLARI SATIŞLARI ETKİLEYECEK

Şemsi Kopuz, Türkiye'de yıllık kişi başı çikolata tüketiminin ortalama olarak 1,5-2 kilogram seviyelerinde seyrettiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin çikolata tüketiminde dünya genelinde ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti. Ancak bu yıl yaşanan fiyat artışlarının satışlarda belirgin bir yükseliş getirmemesini beklediklerini dile getirdi.

EN ÇOK MADLEN ÇİKOLATA TERCİH EDİLİYOR

İstanbul Şekerci, Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamuller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener de bayram için alınan hediyelik çikolata ve şekerlerde satışların artmaya başladığını söyledi.

Bu dönemde hediyelik olarak en çok madlen çikolatanın tercih edildiğini dile getiren Şener, "Tüketiciler, şeker gibi ürünleri ise daha çok marketlerden almayı tercih ediyorlar. Pastanelerde şeker satışımız neredeyse yüzde 10 civarında." şeklinde konuştu.

Bayram şekerleri buzdolabında saklanır mı?

Şener, bayrama kadar satışların artarak devam etmesini beklediklerini kaydederek, "Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelenler oluyor. Bu hafta sonu bizim bayram haftamız." ifadelerini kullandı.

Açıkta satılan şeker, çikolata ve lokum gibi ürünler konusunda mücadelelerinin sürdüğünü vurgulayan Şener, tüketicilere bilinen yerlerden ve markalardan ürün almaları tavsiyesinde bulundu.