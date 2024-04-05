Çiftçilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Destek başvuruları başlıyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) 81 ilde yatırım yapacak girişimcilere toplam 66 milyon avro (2.284.232.227,20 TL) tutarında hibe verilecek. IPARD III Programı 1. çağrısı için başvurular bugün başladı.

IPARD III Programı 1. başvuru çağrı ilanı, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek sağlamak amacıyla hazırlandı.

SON GÜN 7 MAYIS

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımların destekleneceği Çağrı döneminde, kırmızı/beyaz et kesimhaneleri, et işleme ve parçalama, süt işleme, süt toplama, peynir altı suyu işleme, meyve/sebze soğuk hava depoları, su ürünleri işleme ve yumurta işleme tesislerine yönelik yatırımlar öncelikli olarak hibe kapsamına alınacak.

Bu kapsamda toplamda 66 milyon avro (2.284.232.227,20 TL) hibe desteği sunulacak olup, proje başvuruları yarın başlayacak ve 7 Mayıs'ta sona erecektir.

Başvurularınızı https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz.

Başvuru çıktıları ve diğer gerekli belgeler, 9 Mayıs günü mesai bitimine kadar TKDK il koordinatörlükleri veya il irtibat ofislerine teslim edilmelidir.

ÇAĞRI VE BAŞVURU DÖNEMLERİ

Bu yıl için yayınlanan çağrı takvimine göre, 80 milyon avro bütçeli "çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme" için haziran ayında, 90 milyon avro bütçeli "tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar" için temmuz ayında ve 12 milyon avro bütçeli "çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme (açık alanda bitkisel üretim projelerine yönelik makine ekipman destekleri)" için ağustos ayında çağrıya çıkılacak.

Başvurular ise mayıs, temmuz, ağustos ve eylül aylarında alınacak.

IPARD III'ün 2024 yılı çağrıları kapsamında 248 milyon avro hibe destek verilecek ve 450 milyon avroluk yatırım gerçekleştirilecek.

Böylece, yaklaşık 20 bin kişilik istihdam sağlanması öngörülürken, IPARD III Programı kapsamında 7 yılda 785 milyon avro hibe kullandırılacak.