Tokat'ın bereketli topraklarıyla ün salmış Sulusaray ilçesi, yeni yatırımcıların ilgisini çekiyor. İlçede, 1.924 metrekarelik geniş bir arazi, mahkeme kararıyla icra yoluyla satışa çıkarıldı. Bu satış, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için nadir bir fırsat sunuyor.

Arazinin muhammen bedeli 962.000 TL olarak belirlendi. Detaylı bilgi almak isteyenler, ilan.gov.tr adresinde yayımlanan ilanı inceleyebilirler. Ayrıca, esatis.uyap.gov.tr üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile araziye ilişkin görsellere ve artırma şartlarına erişebilirler.

Bu arazi, henüz yapılaşmamış olmasına rağmen, imar potansiyeli açısından büyük önem taşıyor. Sulusaray Devlet Hastanesi'ne sadece 500 metre mesafede yer alması, sağlık hizmetlerine kolay erişim sağlarken, yatırım potansiyelini artırıyor.

Sulusaray, doğal güzellikleri ve tarihi atmosferiyle bilinen huzurlu bir ilçe. Bu tarlanın satışı, bölgedeki yaşam kalitesini artırabilecek çeşitli projeler için büyük bir fırsat sunuyor. Tarım, sera veya alternatif enerji gibi sektörlere ilgi duyan yatırımcılar için ideal bir alan sunuyor.

Arazi üzerinde konut, ticaret veya tarımsal faaliyetler gibi çeşitli işletme modelleri geliştirilebilir. Bu çeşitlilik, yatırımcıların farklı stratejilere uygun hareket etmelerine olanak sağlıyor.

962.000 TL başlangıç fiyatıyla, arazi hem bütçe dostu bir yatırım fırsatı sunuyor hem de uzun vadede değer kazanma potansiyeline sahip. Tokat ve Sulusaray'ın ekonomik büyüme potansiyeli, bu tarlanın stratejik konumunu vurguluyor ve yatırımcılara kısa sürede yüksek getiriler sağlama imkanı sunuyor.

Sulusaray'daki bu geniş arazi, mevcut değeri ve gelecekteki imar potansiyeliyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam edecek.