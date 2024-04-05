Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 05 Nisan 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 31.9493TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 31.9409 liradan, satış fiyatı ise 31.9578 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.14'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.6102 TL'den yapan euro şu anda 34.5897 TL alış ve 34.6308 TL satış fiyatına sahip.