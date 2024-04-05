Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri, yatırımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Gram altın fiyatının rekor seviyeye ulaşmasının ardından, uzmanlardan dikkat çeken uyarılar gelmeye başladı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları gerileme yaşadı. Ons altın fiyatındaki negatif hareketlerin etkisiyle, gram altın fiyatı düşüş gösterdi. Uzmanlara göre, altın piyasasında yaklaşan dönemde nelere dikkat etmek gerektiği önem kazanıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının seyri hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Memiş, "Altın o seviyeyi radarına aldı" diyerek belirli bir rakamı işaret etti ve sert düşüşlerin beklenmesi gerektiğini vurguladı. Altın fiyatlarının geleceği hakkında kritik bir tarihin duyurusunu da yaptı.

Ons altın fiyatındaki hareketlerin altın gram fiyatını belirlediğini göz önünde bulundurarak, altın borcu olan veya düğün yapmayı planlayanlar, altın fiyatlarının geleceği konusunda tereddüt içindeler. İslam Memiş'in açıklamaları, altın piyasasının geleceği hakkında önemli ipuçları sunuyor. Memiş, "Altın sert düşecek" diyerek, yatırımcılara alım fırsatını işaret ediyor.

İslam Memiş'in kritik altın yorumları şu şekilde özetlenebilir: Ons altın, 2350 dolar seviyesini radarına aldı ve 2305 dolar seviyesi test edildi. Memiş, ons altın tarafında 100-150 dolarlık sert satışlar beklediğini ifade ederek, yıl içinde 2350 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti. Ancak, son dönemdeki yükselişlerin sağlıksız olduğunu ve teknik bir düzeltmeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu düzeltmenin, 100-150 dolarlık bir düşüşle gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Altın almak isteyenler için tavsiyesi ise temkinli olmaları yönünde. Özellikle dolarını altına çevirmeyi düşünen yatırımcıların beklemesi gerektiğini belirtiyor. Gram altın fiyatının kısa vadede 2350 lira seviyesine kadar gerileyebileceğini de ekliyor. Ancak, düşüşlerin kalıcı olmadığını ve uzun vadede fiyatların yükseleceğini vurguluyor.

Nisan ayında piyasaların daha sakin geçeceğini ve bu dönemin altın alım fırsatı sunabileceğini söyleyen Memiş, bu fırsatları kaçırmamak gerektiğini belirtiyor. Güncel altın satış fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın: 2.408,85 lira

Çeyrek altın: 3.828,11 lira

Yarım altın: 7.658,59 lira

Cumhuriyet altını: 15.270 lira

Gremse altın: 40.760,00 lira