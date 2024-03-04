Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye zam yapılması bekleniyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde, LPG fiyatlarına yapılmak üzere beklenen zam, sektör kaynakları tarafından bildirildi.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında sürekli güncellemelere yol açmakta. Bu nedenle, LPG fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 81 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişim haberleri sürekli olarak vatandaşların dikkatini çekiyor.

Bu fiyat değişikliklerinde petrol fiyatlarına ek olarak döviz kurlarındaki değişimler de etkili olmakta ve tüketicileri fiyat hareketlerini yakından takip etmeye teşvik etmektedir.

Akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,66 lira iken benzinin litresi ortalama 40,46 lira seviyesinde bulunuyor.

LPG ise 20,95 liradan satışa sunuluyor. Bu fiyatlar, günlük yaşamı doğrudan etkileyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Akaryakıt fiyatlarının nasıl hesaplandığı konusu da titizlikle incelenmektedir. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'na Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle belirlenmektedir.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibi sonucunda belirlenmektedir.