Akdağmadeni’nde koyun yetiştiriciliğiyle uğraşan Yusuf Atılgan, organik olarak beslediği koyun sürülerinin tuz ihtiyacını, ilkel şekilde araziye sıra sıra dizdiği yassı taşlar üzerine serpiştirerek karşılıyor.

Fabrikasyon yeminden uzak durduğunu belirten Atılgan, koyunlarını organik şekilde, arpa ezmesi, fiğ ve mercimek kesi gibi besin maddeleriyle yetiştirdiği için, en az hafta da ya 10 gün de bir defa tuza ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Hayvanların büyümesi sağlıklı ve düzgün işleyen bir vücut sağlığı için hayvanların da tuza ihtiyaçları olduğunu vurgulayan koyun yetiştirici Yusuf Atılgan, en az haftada bir gün tuz verilmesinin aynı zamanda da hastalıklara ve karşı bağışıklık ve direnç kazanmasını sağladığını belirtti.

Akdağmadeni ilçesinin Körük Köyü’nde koyun yetiştiren, meralarda otlatan ve geçimin bu surette sağlayan Yusuf Atılgan, "Hayvanlara tuz verilirken değişik yöntemler kullanıldığını ama geleneksel olarak sürdürdüğü yası taşlara serpiştirmek suretiyle hayvanlarımızı tuz gereksinimini karşılıyorum" dedi.

Atılgan, "Tuz verilmezse, hayvanlar; poşet yer, duvar yalar toprak yer" diye konuştu.

Hazır olarak tüketilen hayvan yemi ürünlerinde tuz bulunduğunu ifade eden Atılgan, organik yetiştiriciler, yetiştirdikleri hayvanlara mutlaka yeteri miktarda tuz vermelidir diyerek hatırlatmalarında bulundu.