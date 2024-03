Bizde Varız Harekatından Bağımsız Belediye Başkan Adayı Osman Daşdan adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Bizde Varız Harekatı Kurucusu Hakan Çeliksoy, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Osman Daşdan’ın adaylıktan çekildiğini söyledi.

Kurucu Çeliksoy yapmış olduğu açıklamada; “Ya bir yol bul, ya bir yol aç veya yoldan çekil düsturu ile yola çıktık. Yozgat’ın derdini Yozgatlı bilir, içimizden bir aday olsun, ısmarlama adaylarla Yozgat’ın bir şey kazanmayacağını her platformda dile getirdik. Bir farkındalık istedik, kaderimiz bu olmamalı dedik, kartopu misali Yozgat için büyüyerek çoğalalım istedik. Elimizle düzeltemedik, dilimizle düzetmeye çalıştık olmadı! Artık Buğuz etme vaktidir. İçimizden bir aday çıkardık ve Yozgat için neler yapacağımızı anlatmaya çalıştık. Kimsenin uydusu olmadık ve kapalı kapılar arkasında pazarlıklar yapmadık. Kimsenin kazanmasının veya kaybetmesinin sebebi veya sonucu olmak istemiyoruz. Hz. İbrahim’in ateşe atıldığında karınca ağzı ile su taşır. Gören dalga geçer bu kadar su ile bu ateş söner mi diye. Karınca ‘bizde biliyoruz bu kadar su ile bu ateşin söndürmeyeceğini’ der ve maksadını şu cümle ile açıklar ‘safımız belli olsun’. Safımızı belli ettik ve memleketin düzgün ellerde, kendi öz çocukları marifeti ile yönetilmesini istedik. Biz görevimizi yaptık, amaç hasıl olmuştur. Kirli hiçbir pazarlığa bulaşmadan adayımızı geri çekiyoruz. Yanımızda bulunan bize güç veren bütün dostlarımıza sonsuz şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Derneğimizi ziyaret eden bütün adaylara Yozgat için arzuladıklarımızı arz ettik. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin başta ülkemize olmak üzere sevdamız olan Yozgat’ımıza da hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ederiz. Bu süreçte bizlere inanan ve her daim yanımızda olan değerli Yurt Ay ailesine, dostlarımıza ve çok kıymetli Yozgat halkına teşekkür ederiz, Ayrıca Bizde Varız Harekatı Danışma Kuruluna ayrıca teşekkür ederim. Ayrıca teşkilatımızı en iyi şekilde temsil eden, Yozgat’ın tüm kamu, kurum ve kuruluşlarını gezen, her bir mahallesini ve hanesini tek tek ziyaret edip dertlerini dertlenen derneğimiz üyesi, değerli kardeşim Osman Daşdan’a bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirdiği için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.