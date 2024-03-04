Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, yıllık 21 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahipleri artık beyanname vermek zorundalar. Bu düzenleme, vergi kaybını önlemek amacıyla getirilmiştir ve kiracıları da sürece dahil etmektedir.

GİB'in bu yıl içerisinde hayata geçirdiği "kira bildirim formu" ile kiracılar da sürece dahil edilmiştir. Kiracılar, Dijital Vergi Dairesi'ne abone olduklarında, gerekli bilgilere erişim sağlayabilirler. Bu değişiklik, mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirlerinin kiracıların beyanlarıyla karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.

Bu yeni düzenleme, vergi kaybı ve kaçağının önlenmesine yönelik bir adım olarak değerlendirilmektedir. Mülk sahipleri ve kiracıların beyanları arasındaki tutarlılık, vergi adaletinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

Ancak, 21 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahipleri için beyanname verme zorunluluğu getirilmesine rağmen, bu düzenlemeye uyulmaması halinde cezai yaptırımların uygulanacağı unutulmamalıdır.

Yozgat'taki ev sahipleri ve kiracılar, belirlenen süreler içerisinde gerekli işlemleri tamamlamalıdır. Bu sayede, vergi yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklar ve cezai yaptırımlardan kaçınacaklardır. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sağladığı dijital platformlar, bu süreci kolay ve erişilebilir kılmaktadır.

KİRA BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Beyanname verme süreci 1 Mart'ta başladı ve 1 Nisan'a kadar devam edecek.

Kira beyannamesi, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet sitesi üzerinden doldurulabilir.

Beyanname verilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda cezai işlem uygulanabilir.

Tahakkuk eden vergiler anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilir ve taksitlendirilebilir.

Birden fazla kişinin aynı mülke sahip olması durumunda, her bir kişi kendi hissesine düşen kira gelirini beyan etmelidir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da Türkiye'de elde ettikleri kazançlar bakımından vergilendirilirler.