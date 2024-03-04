TÜBİTAK’a 11 personel alınacağı duyurulurken ilan başvuru detayları belli oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK’a iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadrolarında görevlendirilmek 11 personel alınacak. Adaylar ilana 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

İlana başvuru yapmak için aranan koşullar kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfasında (https://esube.iskur.gov.tr) paylaşıldı.

İşe alınacak personeller TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki birimlerinde görevlendirilecek.