Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, kombi kullanımı artmaya başladı. Ancak, ev ısısını artırmak için yapılan bazı yaygın hatalar doğal gaz faturalarını olumsuz etkileyebilir. İşte doğal gaz faturasını önemli ölçüde azaltacak ve cebe tasarruf sağlayacak pratik bir yöntem:

1. DAHA UZUN SÜRE ÇALIŞTIRMAK

Birçok kişi doğal gaz tasarrufu amacıyla kombiyi gece veya evde olmadıkları zamanlarda kapatma eğilimindedir. Ancak, özellikle yalıtımsız evlerde kombiyi tamamen kapatmak, ortam sıcaklığını olumsuz etkileyerek kombinin daha uzun süre ve yüksek sıcaklıkta çalışmasına neden olabilir. Bu durum, doğal gaz faturalarının artmasına yol açabilir. Kombiyi tamamen kapatmak yerine, daha ılıman bir sıcaklıkta bırakmak uzun vadeli tasarruf sağlayabilir.

2. TERMOSTAT KULLANIMI

Oda sıcaklığını istikrarlı bir şekilde korumak için termostat kullanmak önemlidir. Manuel kombi ayarları yaparken, her 1°C'lik artışın %6 oranında daha fazla yakıt tüketimine neden olduğunu bilmek önemlidir. Oda termostatları, belirlenen sıcaklık seviyesine göre kombi ayarını otomatik olarak düzenleyerek enerji tasarrufu sağlar.

3. EŞYALARIN KONUMU

Evdeki eşyaların düzenli bir şekilde konumlandırılması enerji tüketimini etkileyebilir. Odadaki eşyaların dış duvarlardan uzak bir yerleşim planına sahip olması önemlidir. Ayrıca, perdelerin geceleri kapatılması ve gündüzleri doğal güneş ışığının içeri girmesi, enerji tasarrufuna katkı sağlar.

4. HAVA SIZDIRMAZLIK

Kapı ve pencerelerin hava sızdırmaması için ek tedbirler almak önemlidir. Kapı ve pencere süngerleri ile bant kullanmak, içerideki sıcak veya soğuk havanın dışarı sızmasını engeller, bu da ısıtma veya soğutma sistemlerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Bu basit yöntemleri uygulayarak, doğal gaz faturanızı önemli ölçüde azaltabilir ve kış aylarını daha ekonomik bir şekilde geçirebilirsiniz.