Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yeni yıl ile birlikte sigaradan alınan vergi oranlarında değişiklik yaşanacak. Yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşecek olan vergi oranlarına rağmen, maktu vergi tutarı ciddi bir artış gösterecek.

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak düzenlemeyle birlikte sigara maktu vergisi 1,14 liradan 4,80 liraya çıkacak.

Yapılan açıklamaya göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı da 1,1114 liradan 1,4249 liraya yükselecek. Bu düzenleme, sigara fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, vergi oranlarında yaşanan düşüş ve maktu vergideki artışın dengesini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Yeni düzenleme, tütün mamulleri piyasasında önemli bir değişikliği beraberinde getirirken, tüketicilere ve sektör paydaşlarına önemli sorumluluklar düştüğü vurgulanıyor. Söz konusu düzenleme ile birlikte, sigara kullanıcıları ve sektörde faaliyet gösterenler, vergi artışının etkilerini yakından takip etmeye devam edecek.