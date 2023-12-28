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Son dönemde artan kredi kartı kullanımıyla birlikte, milyonlarca kişiyi etkileyen alışverişlerde biriken para puanları konusunda uzmanlardan dikkat çekici bir uyarı geldi.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yıl sonu yaklaşırken kredi kartları ve firma kartlarındaki para puanlarıyla ilgili önemli bilgileri paylaştı.

Kredi kartlarında iki farklı türde para puanının biriktiğini vurgulayan Küçük, "Birisi normal alışverişlerden biriken para puanları, diğeri ise bankaların çeşitli iş birlikleri, özellikle akaryakıt gibi sektörlerle yaptığı anlaşmalardan kaynaklanan puanlardır. Özellikle ikinci tür puanların kullanım süresine dikkat edilmelidir. Yıl sonuna yaklaşıldığında, bu puanlara özel bir önem verilmelidir, çünkü süreleri sona erebilir ve bir sonraki yıla devredilmeyebilir. Bazı bankaların normal alışverişlerde biriken kredi kartı puanları konusunda yaptığı açıklamalara göre, birçoğu yıl sonunda geçerliliğini yitirirken, bir kısmı ise devredilebilmektedir. Yine de yıl sonu nedeniyle biriken para puanlarına özel dikkat göstermek, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmak önemlidir. Ayrıca, firmaların 'sadakat kartları' veya mobil alışverişlerde biriken puanları da yıl sonuna gelmeden kullanılmalıdır" şeklinde uyarılarda bulundu.

Son dört gün içinde bu konuda gereken önlemlerin alınması, kullanıcıların para puanlarını en etkili ve verimli şekilde değerlendirmelerini sağlayacaktır.