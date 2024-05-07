Öğretmen adayları atamaların açıklanmasını beklerken, öğretmenlerin yüzünü güldüren haber geldi.

Çok sayıda öğretmen, yüz güldüren haberle güne uyandı. Birçok kişinin merakla beklediği detay ortaya çıktı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla yaz tatilindeki mesai detayları paylaşıldı.

Öğretmen adaylarının beklediği atama sonuçlarına dair heyecanla beklenen haber sonunda geldi ve eğitim camiasında sevinç dolu yüzler gözlendi. Bu müjdeli haberle birlikte, yaz tatilindeki mesai detayları da netlik kazandı.

Özellikle öğretmenlerin yanı sıra, okul müdürleri ve müdür yardımcıları için de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Yaz tatilinde alınan ek ders ücretleri, sadece öğretmenleri değil, okul idarecilerini de kapsıyor. Bu durum, eğitim camiasının genelinde bir memnuniyet dalgası oluşturdu.

Ekonomik koşulların zorluğu göz önüne alındığında, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin fazla mesai ücretleri önemli bir konu haline geliyor. Yaz döneminde yapılan ek dersler, öğretmenlerin ek gelir elde etmelerini sağlarken, müdürler ve müdür yardımcıları için de ek ders ücretleri öngörülüyor.

Müdürler ve müdür yardımcıları, yaz tatilinde fazla mesai yaparak ek ders ücreti alacaklar. Özellikle müdürler için haftalık ek ders süresi 25 saatken, müdür yardımcıları için ise bu süre 19 saat olarak belirlenmiş durumda.

Enflasyon bazlı zam oranlarıyla birlikte, ek ders ücretlerinde artış öngörülüyor. Bu artışla birlikte, müdürler 4 haftalık 100 saat ve müdür yardımcıları da 78 saat ek ders ücreti almaya hak kazanacaklar.

Belirlenen rakamlara göre, yaz tatili mesailerine karşılık olarak okul müdürlerinin yaklaşık 12.100 TL, müdür yardımcılarının ise 9.196 TL ek ders ödemesi yapılması bekleniyor. Bu durum, eğitim camiasında hem öğretmenlerin hem de idarecilerin maddi açıdan rahatlamasına katkı sağlayacak gibi görünüyor.