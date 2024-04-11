Öğretmenler, Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte 9 günlük resmi tatil dönemine girdi. İkinci dönemin ikinci yarısı olan 15 Nisan'da başlayacak olan haftada, bazı öğretmenler okullara gelmeyecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle, belirli görevlerinden dolayı 5 gün görevli izni kullanacaklar. Hangi öğretmenlerin bu izni kullanacağı ve hangi görevleri üstlenecekleri konusunda detaylar verilmemiştir.

Bakanlık tarafından kendilerine verilen görevden dolayı 5 gün görevli izinli sayılacaklardır. O öğretmenler kimlerdir? Hangi görevi üstleneceklerdir?

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün talimatı doğrultusunda, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk yazılı sınavları düzenlendi. Bu sınavlar, 6. sınıf Türkçe, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı için 26 Mart 2024 Salı günü, 6. sınıf Matematik ve 9. sınıf Matematik için ise 27 Mart 2024 Çarşamba günü ülke genelinde ortak bir şekilde gerçekleştirildi.

6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında, çoktan seçmeli soruların yanı sıra açık uçlu sorular da bulunmaktadır. Bu kapsamda, 6. Sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavına ait öğrenci cevap kâğıtlarının puanlanması ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır.

Ancak Türkçe dersi sınavının puanlanabilmesi için yeterli sayıda öğretmenin görevlendirilmesi gerekiyor.

Bu sebeple, Türkçe dersi açık uçlu soruları 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında puanlanacak. Söz konusu görev için öğretmenler belirlenmiş olup valilik talimatıyla beraber okullara yazılar gönderilmiştir.

Seçilen öğretmenler 15-19 Nisan tarihlerinde okula gelmeyeceklerdir. İl Ölçme ve Değerlendirme Merkezinde ortak sınavların puanlanması için çalışacaklardır.