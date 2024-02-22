Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'de 910 adet mülkü kiralamak için harekete geçiyor.

Eskişehir'de yer edinmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuluyor. Bağ, tarla, arsa, mera ve hatta harman yeri gibi çeşitli seçeneklerimizle her keseye uygun seçenekler sunuluyor. Bu fırsattan yararlanmak için kiralama tarihlerini ve detayları öğrenmek için haberi incelemeniz gerekiyor.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca, 910 adet mülkünü açık ihale usulüyle kiraya vermeye hazırlanıyor. Eskişehir'deki mülklerin kiralama ihalesi, 26 Şubat - 1 Mart 2024 tarihleri arasında Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Eskişehir İrtibat Bürosu'nda gerçekleştirilecek.

Fırsat ihalesiyle ilgili tüm şartnameler ve ekler, mesai saatleri içinde ücretsiz olarak Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Eskişehir İrtibat Bürosu'nda görülebilir. Detaylar için haberimizi ziyaret etmeyi unutmayın.

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