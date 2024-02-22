Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, kadınlara özel konser etkinliği düzenleyecek.

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, sanatçı Havva Öğüt’ü Yozgat’a getiriyor.

Sanatçı Havva Öğüt’ü Yozgat’a getiren Açıkel, konserin kadınlara özel olacağını ve 5 Mart, Yimpaş Alışveriş Merkezi Düğün Salonunda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Konser kapsamında Yozgat’a gelecek olan Havva Öğüt ise, “Yozgat’a geliyoruz. 5 Martta Yimpaş AVM Düğün Salonunda, kadınlara özel, ücretsiz konserimizde sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Ömer Açıkel senin için geliyoruz. Konserimiz ücretsizdir. Çıkın çıkın gelin” ifadelerini kullandı.