Yargıtay emsal niteliğinde bir karar daha imza attı. Eşler arasında 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı.

Yargıtay'ın boşanma davalarında belirleyici olacak nitelikte bir kararı açıklandı. Bu karara göre, eşler arasında geçen bir diyalogda birinin diğerine "Alo" demesi, boşanma sebebi olarak kabul edilebilecek.

KUSUR OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Samsun'da görülen bir boşanma davasında ilk derece mahkemesi, eşler arasında farklı şekilde kusurlu davranışlar bulunmasının yanı sıra, taraflardan birinin eşine "Alo" şeklinde hitap etmesini de ayrı bir kusur olarak değerlendirdi ve boşanmaya hükmetti.

TEMYİZE GİDİLDİ

Her iki tarafın avukatı, alınan kararlara itiraz ederek istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak istinaf talepleri reddedildi ve bu durum üzerine taraflar temyize başvurdu.

EMSAL KARAR VERİLDİ

Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek eşine "Alo" demenin kusurlu bir davranış olduğuna hükmetti. Bu karar, boşanma davalarında benzer durumların değerlendirilmesinde emsal olacak nitelikte.