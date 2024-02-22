Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Sorgun ve Çayıralan’da uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Sorgun’da 4,5 gram ve Çayıralan’da 11.25 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat-Sorgun ilçesinde ikamet eden H.K. isimli şahsın x plakalı aracında 4,25 gram esrar maddesi ile Çayıralan ilçesinde E.Y. isimli şüpheli şahsın üzerinde 11.25 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanıp gözaltına alınan H.K. ve E.Y. isimli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.