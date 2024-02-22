Devlet Su İşleri 123'üncü Şube Müdürü Nurettin Şenol ve yüklenici firma yetkilisi Mehmet Sarıaltın, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı ziyaret ederek bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Konuya ilişkin bilgi veren Devlet ve Su İşleri 123'üncü Şube Müdürü Nurettin Şenol, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Kayalı Boğaz Deresi mevkiine inşa edilecek Bozok Su Göleti projesi için yüklenici firmayla sözleşme imzalanarak yer tesliminin yapıldığını söyledi.

5 Mart 2024 tarihi itibariyle yüklenici firma tarafından inşa edilecek gölet mevkiinde hafriyat çalışmalarına başlanılacağını belirten Şenol konuşmasının devamında, “Bozok Su Göleti projesi beton gövde tipinde olacak. 21 Şubat 2024 tarihi itibariyle sözleşmesinin imzalanarak yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Göletimizin 300 takvim günü içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bozok Su Göleti 2024 yılı içerisinde baraj gövdesinin tamamlanması planlanıyor. Daha sonra su tutunmaya başlanılacak. Göletimiz toplam 125 bin metreküp depolama hacmine sahip yaklaşık 20 bin metrelik gövde hacmi bulunuyor. Yapılacak göletimiz ilimize ve üniversitemize hayırlı olsun" dedi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversitenin en büyük problemlerinden birisi olan sulama problemini çözüme kavuşturmanın halkı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Üniversite kampüsünde yapımı gerçekleştirilecek olan ve bölgede ilk olacak beton gövde tipi gölet projesi için artık sayılı günler kaldığını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Kampüs alanımızda inşa edilecek ve 120 bin metreküp depolama hacmine sahip Bozok Su Göleti’nin yapımı için ilgili firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı. 5 Mart tarihi itibariyle yer teslimi yaptığımız alanda çalışmalar başlamış olacak. Bozok Su Göleti projemiz 300 takvim günü içinde yani 2024 yılı içinde tamamlanacak. Yıllardır süre gelen su sorununa proje kapsamında köklü bir çözüm üretmiş olacağız. Bu projenin hayata geçmesi ile üniversitemizin de çehresi ve görünümü değişecek. Yozgat Bozok Üniversitesi kampüsü örnek yaşanılabilir yeşil bir kampüs hüviyetine kavuşacak. Kısa sürede bu sorunumuza reaksiyon vererek üniversitemiz kampüsünde yaşanan su sıkıntısına köklü çözüm sağlayacak su göleti projesine destek veren tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bozok Su Göleti ilimize ve Üniversitemize hayırlı olsun. Kalıcı bir eseri daha Yozgat Bozok Üniversitesi'ne kazandırdığımız çok mutluyum" diye konuştu.