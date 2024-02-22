Yerköy’ün Bağlarbaşı Mahallesi'nde 850 metrekare alan üzerine kurulan ve tepesinde leylek yuvası bulunan kendine özgü mimarisi ile de dikkat çeken un fabrikası, günümüzde de işlevini sürdürmeye devam ediyor.

1941 yılında hizmete açılan un fabrikasında bölgede üretilen buğdaylar işlenerek baklavalık, ekmeklik, böreklik ve makarnalık un öğütülüyor. Yöre halkı burada un ihtiyacını karşıladığı gibi bölgedeki ekmek fabrikalarına da un satışı yapılıyor.

Aradan geçen 83 yıla rağmen un fabrikası tüm ihtişamıyla un öğütme işlevine devam edilen fabrikada bazı makineler yenilenerek kapasitesi artırıldı. Ayrıca fabrikanın kuruluşunda monte edilen bazı makinelerin de hala çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Yerköy halkından 61 yaşındaki Mehmet Yavuz, eskiden bu fabrikanın çok yoğun bir şekilde üretim yaptığını söyleyerek, "Çocukluktan beri bu fabrikayı bilirim. O zaman bu fabrika daha çok çalışıyor ve üretim yapıyordu. Şimdi yöre halkının ihtiyacına göre üretim yapıyor. Buranın unu çok güzel oluyor, baklavalık, ekmeklik, böreklik hepsi güzel oluyor. Burayı bilen vatandaşlar buğdayını getirip un olarak geri götürüyorlar. Burası tarihi bir fabrika olarak kaldı Yozgat’ımıza. Bu un fabrikası önceden su değirmeni ile çalışırdı. Önceleri çok fazla üretimi olurdu ve çevre illere de un gönderilirdi" dedi.