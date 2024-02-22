İş arayan ve işsiz kalan kişiler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maddi destek sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan ve işsiz kalan bireylere destek olmak amacıyla İşe Başlama Yardımı başlattı. Bu kapsamda, 18-55 yaş arasındaki işsiz vatandaşlara yönelik sunulan yardım, İŞKUR'un işe yönlendirmesi sonucunda işe başlamaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere 6 bin 667 lira ödemeyi içeriyor.

Yardımdan faydalanmak için belirli şartları ve gerekli belgeleri yerine getirmek gerekiyor.

Başvurular, E-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilir.

Bu destek, iş arayanların maddi anlamda güçlendirilmesini amaçlanıyor. İşsiz vatandaşlar, başvuru yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı bu önemli yardımdan yararlanabilirler.