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Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat’ın önemli sivil toplum örgütlerinden birisi olan Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna bağlı spor kulüplerinin gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve herkesin spor yapmasında büyük bir etkisinin olduğunu söyledi.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Spor yapanlar toplumla barışık oluyor, arkadaşlarıyla paylaşmasını öğreniyor; etrafa saygılı olmasını, kötü alışkanlardan uzak kalmasını öğreniyor. Bizler de Üniversite yönetimi olarak hem üniversite hem de Yozgat gençliğinin sporda buluşması adına yanlarındayız. Üniversitemizdeki spor tesislerine ilişkin Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği çalışmalarımız devam ediyor. Bu minvalde tesislerin kullanımı konusunda bir protokol yapacağız. Nazik ziyaretleri için Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Hakan Bektaş ve Yozgat Futbol İl Temsilcisi Alparslan Demir’e teşekkür ediyorum. Her zaman amatör spor kulüplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün spor kulüplerimiz ve sporcularımıza başarılar diliyorum“ dedi.

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Hakan Bektaş ise, “Üniversitemiz futbol sahasını ve spor tesislerini, Yozgat sporunun hizmetine açtığı ve her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olma sözü veren Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a tüm kulüplerimiz ve sporcularımıza adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.