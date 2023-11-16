Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:52     07:19     12:30     15:08     17:32     18:53

Akdağmadeni    05:48     07:14     12:26     15:04     17:28     18:49

Aydıncık             05:51     07:18     12:29     15:06     17:29     18:51

Boğazlıyan         05:50     07:16     12:29     15:08     17:32     18:52

Çandır                 05:49     07:15     12:28     15:07     17:30     18:51

Çayıralan            05:49     07:14     12:27     15:06     17:30     18:50

Çekerek              05:50     07:17     12:28     15:05     17:29     18:50

Kadışehri            05:49     07:15     12:26     15:04     17:28     18:49

Saraykent           05:49     07:16     12:28     15:06     17:29     18:51

Sarıkaya              05:50     07:16     12:28     15:07     17:30     18:51    

Şefaatli                05:52    07:18     12:31     15:09     17:33     18:54

Sorgun                05:51     07:17     12:29     15:07     17:31     18:52

Yenifakılı            05:51     07:17     12:30     15:09     17:33     18:53

Fenomenlerin hayatını ifşa etti: Tehdit üstüne tehdit aldı! Fenomenlerin hayatını ifşa etti: Tehdit üstüne tehdit aldı!

Yerköy                05:54     07:20     12:32     15:10     17:34     18:55

Kaynak: Haber Merkezi