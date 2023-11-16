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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:52 07:19 12:30 15:08 17:32 18:53

Akdağmadeni 05:48 07:14 12:26 15:04 17:28 18:49

Aydıncık 05:51 07:18 12:29 15:06 17:29 18:51

Boğazlıyan 05:50 07:16 12:29 15:08 17:32 18:52

Çandır 05:49 07:15 12:28 15:07 17:30 18:51

Çayıralan 05:49 07:14 12:27 15:06 17:30 18:50

Çekerek 05:50 07:17 12:28 15:05 17:29 18:50

Kadışehri 05:49 07:15 12:26 15:04 17:28 18:49

Saraykent 05:49 07:16 12:28 15:06 17:29 18:51

Sarıkaya 05:50 07:16 12:28 15:07 17:30 18:51

Şefaatli 05:52 07:18 12:31 15:09 17:33 18:54

Sorgun 05:51 07:17 12:29 15:07 17:31 18:52

Yenifakılı 05:51 07:17 12:30 15:09 17:33 18:53

Yerköy 05:54 07:20 12:32 15:10 17:34 18:55