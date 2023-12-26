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Bozokspor Teknik Direktörü Can Güven deplasmanda 2-1’lik skorla galip gelinen Hacılar Erciyesspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Güven, “Her maça ayrı hazırlanıyoruz, her maçın önemi bizim için 3 puan” dedi.

Güven yaptığı açıklamada, “Zorlu bir rakibe karşı daha oynadık, oyuncularımız kötü zemine rağmen karakterli bir futbol ortaya koyarak kazanmayı bildiler. Bu maçı burada bitirdik ve önümüzde ki 12Bingölspor maçı için hazırlıklarımıza başlayacağız. Deplasmanda ya da evimizde taraftarımız bizleri yalnız bırakmıyor, bizlerde onlar için sahada elimizden geleni yaparak maçlarımızı kazanmaya devam ediyoruz. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve bizi hiçbir koşulda yalnız bırakmayan arma sevdalısı taraftarımızla şampiyonluk hedefine kilitlendik” ifadelerini kullandı.