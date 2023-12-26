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Takım kaptanı Aşan, ”Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Takım arkadaşlarımızla, teknik heyetimizle, kulüp yöneticilerimizle burada bir aile ortamımız var” dedi.

Aşan yaptığı açıklamada, “Sahada birbiri için mücadele eden bir ekip olunca başarılı sonuçlar kendiliğinden geliyor. Zorlu lig maratonunun ilk devresinin sonuna geliyoruz. Her maçın değeri 3 puan. Biz rakibe bakmadan 3 puanları toplamak için sahaya çıkıyoruz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Bu sezon bu şehrin takımını hak ettiği yere çıkaracaklarını söyledi.

Taraftara ayrı değerlendiren kaptan Mustafa Aşan," Sonuna kadar bizi destekleyen bir taraftarımız var. Şehrimizle, taraftarımızla emin adımlarla şampiyonluk hedefimize yürüyoruz. Onlar bizi bağırlarına basıyorlar bizde onları şampiyonlukla mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.