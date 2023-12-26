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Şefaatli Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Şefaatli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç duyulan kırsal mahallelerde kilitli parke döşeme çalışmaları sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Müjdat Karaca talimatlarıyla gerçekleştirilen çalışmalar, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetilmeden vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulan program dahilinde devam ediyor. Fatih Mahallesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Karaca, yetkililerden bilgi aldı.

Fatih Mahallesinde başlatılan çalışmalar ile mahalle sakinlerinin yol ihtiyacını karşıladıklarını belirten Karaca, “Vatandaşlarımıza kesintisiz ulaşım hizmeti sunmak için yol yapım hizmetlerimizi yoğunlaştırdık. Deforme olan yollarda iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında ilçemiz genelindeki mahallelerimizde ihtiyaç duyulan sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürüttüğümüz kilit parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarımız da aralıksız devam ediyoruz. Yaz kış fark etmiyor. Söz verdik, yapıyoruz. Fatih Mahallemizde yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.