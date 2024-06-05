Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı 4. Sınıf öğrencilerinden Dilek Yıldırım’ın yürütücü ve Yunus Emre Tokuş’un araştırmacı olarak yer aldığı “Uluslararası Öğrenciler İle Türk Öğretmen Adaylarının İnsan Haklarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Yozgat Örneği” adlı TÜBİTAK 2209 projesi tanıtıldı.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı 4. Sınıf öğrencilerinden Merve Selcan Akgül’ün yürütücü ve Semanur Polat ve Merve Özdemir’in de araştırmacı olarak yer aldığı “Arkadaşım! Müze Rehberim Olur Musun?” adlı TÜBİTAK 2209 projesinin tanıtımı 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00’da gerçekleştirildi.

Proje tanıtım faaliyetleri kapsamında sosyal bilgiler öğretmen adaylarına proje başvuru, uygulama ve raporlandırma süreci hakkında bilgiler verildi, proje gerçekleştirme konusunda öğrenciler teşvik edildi.