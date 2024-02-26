Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı kadrosuna atanan Dr. Öğretim Üyesi Fahri Eryılmaz hasta kabulüne başladı.

Çorum Merkez Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine atanan Dr. Öğretim Üyesi Fahri Eryılmaz, beyin kanamaları, kazalar, düşmeler ve ateşli silah yaralamaları sonucu oluşan beyin kanaması, kafatası boyun, sırt ve bel bölgesindeki omurga kin omurilik zedelenmeleri, beyin ve kafatasına alt tüm tümörler ve kistler, omurilik kanal darlığı gibi çok sayıda cerrahi operasyonları başarı ile yapıyor.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Anabilim Dallarında Öğretim Üyesi kadrolardaki eksiklikleri hızla tamamladıklarını söyledi.

Göreve geldikten sonra Araştırma ve Uygulama Hastanesinde eksikliği hissedilen branşların tamamlanmasına yönelik başlattıkları çalışmalar sonrasında, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kadrosuna Prof. Dr. Mehmet Cüneyt Ensari, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı kadrolarına Prof. Dr. Zehra Seyfikli ve Dr. Öğretim Üyesi Cihan Aydın, İç Hastalıkları Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Tolga Aydın, Nöroloji Anabilim Dalı kadrosuna Güneş Seda Albayrak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Esra Şahingöz Bakırcı, Kardiyoloji Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Levent Özdemir, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı kadrosuna Dr. Öğretim Üyesi Şahin Kenan Deniz’den sonra Dr. Öğretim Üyesi Fahri Eryılmaz ile birlikte son 6 ayda 9 yeni Öğretim Üyesinin atamasının yapılarak hasta kabulüne başladığını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, "Bundan sonraki süreçlerde de hastane kadromuzu güçlendirmeye yönelik atamalarımız devam edecek" dedi.