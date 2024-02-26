Vergi Haftası dolayısıyla İl Defterdarı Yüksel Enoğlu ve defterdarlık personeli Vali Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Vergi Haftası'nı kutlayan Vali Özkan, özveriyle görev yapan Defterdarlık personeline başarılar diledi.

İl Defterdarı Yüksel Enoğlu, vergi bilincinin toplumun tüm kesimleri tarafından algılanması ve vergi ödemelerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini yaygın hale getirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Defterdar Enoğlu, “Verginin, toplumsal kalkınma ve büyüme başta olmak üzere her alanda sağlanacak gelişmedeki rolünün tüm kesimlere benimsetilmesi için azami gayret gösteriyoruz. Vergi konusunda son yıllarda toplumda önemli bir bilincin oluştuğunu gözlemliyoruz. Yozgat’ta, küçük yaşlardan itibaren vergi bilincinin geliştirilmesi için okullarda, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlikler düzenleyeceğiz” dedi.