Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine 2209 TÜBİTAK projelerinin yazım stratejileri semineri düzenlendi.

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güngör Karakaş ve Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Büyükata'nın katkılarıyla öğrencilere 2209 TÜBİTAK projelerinin yazım stratejileri anlatıldı.

Ziraat Fakültesinden yapılan açıklamada, “TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisinin/öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için hibe desteği sağlanmaktadır. Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenmektedir. Destek alanlar destek kararının TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmesini takip eden en çok bir yıl içinde ve her durumda lisans öğrenimlerini bitirmeden projesini tamamlamak zorundadır” ifadelerine yer verildi.