Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından “Medyada Çalışma İlişkileri” paneli düzenlenecek.

İletişim Fakültesi Konferans Salonunda, 24 Nisan 2024 tarihinde yapılacak panelin moderatörlüğünü Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Atike Sevtap Demir üstlenecek.

Panel kapsamında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Kaderoğlu Bulut, Öğr. Gör. Dr. Gökhan Bulut ve Arş. Gör. Ezgi Kaya Hayatsever “Medya Endüstrisinde Çalışma İlişkileri” dersi kapsamında sunum yapacak.

Konu ile ilgili İletişim Fakültesinden yapılan açıklamada, “Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyeleri ‘Medya Endüstrisinde Çalışma İlişkileri’ dersi kapsamında fakültemize geliyor. Günümüzde medya sektörü çalışanlarının çalışma ilişkilerini belirleyen, çalışma koşulları, mesleki pratikleri, çalışanların hakları, yasal düzenlemeler konularının hem akademik hem sektörel olarak ele alınacağı panele tüm öğrencilerimiz davetlidir” denildi.