Kimlik kartı yenilemede son tarihin 2024 yılının sonu olduğunu ifade eden Akdağmadeni Kaymakamlığı, yeni kinlik kartının getirmiş olduğu yenilikleri de paylaştı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada; “Siz nüfus cüzdanlarınızı Çipli T.C. Kimlik Kartı ile değiştirdiniz mi? Son tarih 2024 yılı sonu. Çipli T.C. Kimlik Kartı’nın getirmiş olduğu yenilikler; Yaşamınızı kolaylaştırır, daha hızlı hizmet almanızı sağlar, kolay taşınabilir, taklit edilemez, üstün güvenlikli, Çipli T.C. Kimlik Kartı başvurunuzu en yakın nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Kimlik kartı ve ehliyeti birleştirmek için ilk adım olarak en yakın Nüfus Müdürlüğü'nden randevu alması gerekiyor. Randevu alma işlemi şu şekilde;

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Randevu Al sayfasını açın.

"TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme" seçeneğine tıklayın.

Çıkan ekranı onaylayın.

Kişisel bilgilerinizi girin.

İl ve ilçe seçin.

Adına randevu alınan kişiyi seçin.

Randevu saatinizi belirleyin.

GEREKLİ BELGELER

Kimlik ve emniyet bilgileri için gerekli belgeler Nüfus Müdürlüğü'nden randevu alındıktan sonra önem kazanıyor. Eğer yeni kimlik kartı ve yeni sürücü belgeniz varsa, bu belgelerle birlikte herhangi ek bir belgeye ihtiyaç duyulmuyor.

ÜCRETSİZ BİRLEŞTİRME İŞLEMİ

Birleştirme işlemi tamamen ücretsizdir. Ancak, yeni ehliyet almak için 15 lira ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret, vergi dairelerinden, online olarak veya bankalara giderek ödenebilir.