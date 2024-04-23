Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri'nde misafir edilen çocuklar için İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan 23 Nisan etkinliğine katıldı.

Etkinlikte hazırlanan birbirinden güzel gösteri ve oyunları izleyip onlara eşlik eden Vali Özkan, çocukların yapmış olduğu gösterilerden dolayı teşekkür ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'larını kutladı.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Sevgili çocuklar, kahraman bir milletin çocukları olarak sizler, ülkemizin umudu ve istikbalisiniz. Unutmayın ki, geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecek, sizlerin azmi ile ülkemiz daha da ilerilere gidecektir. Size emanet edilen bu vatana sahip çıkıp sizden sonraki nesillere layıkıyla teslim etmeniz en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, bugünlerde emeği olan, bugünlerde yüreği olan başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, ülkemizin ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.