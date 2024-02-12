Yozgat Bozok Üniversitesi Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü ile Personel Daire Başkanlığı işbirliğinde Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi konusunda hizmet içi eğitim düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu ve yüksekokul müdürleri, müdür yardımcıları, bölüm başkanları, daire başkanları, akademik ve idari personel katıldı.

Hizmet içi eğitim programı kapsamında, Bozok Üniversitesi Akreditasyon ve Kalite Koordinatörü Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Betül Kuş, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve kalite süreçlerinin, Şef Yasin Reyhan "Kalite Süreçlerinde PUKÖ Döngüsü" başlıklı bilgilendirme sunumu ile bilgiler aktarırken Bozok Üniversitesinin kullanmakta olduğu Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) hakkında ise Şube Müdürü Canan Yozgatlı tarafından uygulamalı eğitim verildi.