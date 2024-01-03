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Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerinin hem konuşmacı hem de dinleyici olarak büyük ilgi gösterdiği panelde çok sayıda İletişim Fakültesi öğrencisi de sunum yaptı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu Cumhuriyet’in 100’üncü yılının geleceğin mimarı olacak gençler tarafından değerlendirilmesinin ve onların bakış açısıyla ele alınmasının gelecek yüz yıl için umut verdiğini ve çok anlamlı olduğunu söyledi.

3. Bozok Öğrenci Panelinin Düzenleme Kurulu Başkanı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hülya Toker de geleceğin gençlerin ellerinde şekilleneceğine ve gençlerin kendi tarihine, siyasal hayatına, geçmişine olan ilgisinin. Bunda büyük rol oynayacağına dikkati çekerek ”Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yaraşır bir panel oldu” dedi.

Panelde Yozgat Bozok üniversitesinin farklı fakülte ve bölümlerinden 25 öğrenci sunum yaptı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında gençlerin Türkiye’yi nasıl gördükleri, Cumhuriyet’in gençlere sağladığı fırsatlar ve Cumhuriyet’in geleceğine dair beklentilerinin ele alındığı panelde fakültemizin 8 öğrencisi de sunum yaptı. Öğrencilerimiz sunumlarında basın tarihi, iletişim, teknoloji ve gazeteciliğin geleceğini anlattı.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri Mustafa Dede “Cumhuriyet, Modernleşme ve Türk Basını”, Tolga Çolak “Rüzgarlı Sokak”, aynı sınıftan Ayşe Baran “Türkiye Cumhuriyeti'nde İlk Kadın Gazeteci Sabiha Sertel”, Betül Güler “Atatürk’ün Basına Verdiği Önem” ve Buse Soydan “Türkiye’yi Değiştiren Cumhuriyet Kadınları” ve Mehmet Ali İspirdoğan “Türkiye'de Sosyal Medya Kullanımı ve Medya Okuryazarlığı Eğitimi” başlıklı bildirilerini sundu.

Gazetecilik Bölümü 2. sınıf öğrencileri Hilal Çetin “Sosyal Medyanın Gazeteciliğe Etkileri: Haber ve Haberciliğin PR Faaliyetine Dönüşmesi” konulu bir sunum yaparken aynı sınıftan Sevgi Ay da yapay zeka konulu bir sunum yaptı.