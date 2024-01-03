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Hastane hekim kadrosuna katılan Operatör Dr. Nüseybe Artıran, Kadın Doğum Uzmanlığı hakkında bilgi verdi.

Artıran, “Kadın doğum uzmanları genel olarak hamilelik süreci içerisinde yaşanabilecek olası durumlara karşı tedavi geliştirmektedir. Sağlanacak olan bakım ile beraber gebelik döneminin sağlıklı bir şekilde geçmesi konusunda kadın doğum uzmanları ön plana çıkar. Aynı zamanda kadın hastalıkları konusunda teşhis ve tedavi yine önemli görevleri arasında yer alır” dedi.

Artıran yaptığı açıklamada Kadın Doğum Uzmanlarının görevlerini şöyle sıraladı: “ Doğum öncesinde, esnasında ya da sonrasında gerekli bakım ve tedaviye gerçekleştirmek. Rapor ve muayene sonuçları üzerinden hastanın ilgili kayıtlarını tutmak. Hem anneye hem de bebeğe sağlıklı tutabilmek için sezaryen ya da farklı cerrahi işlemlerini uygulamak. Doğum ya da gebelik konusunda bazı hastalıkları teşhis ederek ilaç tedavisi uygulamak ve bakım gerçekleştirmek. Test sonuçlarını ve tıbbi prosedürleri aile üyelerine aktarmak. Geniş ve tedavi yöntemlerini araştırmak ve öğrenmek suretiyle uygulamaya dökmektir.”

“HER GEÇEN GÜN GÜÇLENDİRİYORUZ”

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, hekim kadrosunu her geçen gün güçlendirildiğini söyleyerek “Hastanemizde yeni göreve başlayan Kadın Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Nüseybe Artıran’a hayırlı olsun, çalışma hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğinde tedavi görmek için 182 MHRS sistemi ve ayaktan sıra alınabiliyor.