Yozgat Bozok Üniversitesi UNİKOP öğrenci topluluğu tarafından Dünya Su Günü etkinliği programı düzenlendi.

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Güngör Karakaş'ın danışmanlığında Bozok UNİKOP Öğrenci Topluluğu, Çözüm koleji Konferans Salonu'nda Dünya Su Günü etkinliği hakkında sunum yapıldı.

Etkinlikte katılımcılara küresel iklim değişikliğinin dünyanın ve ülkenin her tarafında hissedildiği, suyun öneminin artması nedeniyle su ayakizi ve su tüketim farkındalığı oluşturma konusunda bilgilendirildi.

Konuşmacı olarak UNİKOP koordinatörü ve topluluk danışmanı Doç. Dr. Güngör Karakaş ve Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi öğrencisi topluluk başkan yardımcısı Emir Can Kalkan'ın katıldığı programa yaklaşık 200 öğrenci ve okul idari personeli katıldı.