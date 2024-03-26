Gönüllülük faaliyetleri 15 Haziran-15 Ağustos 2024 tarihler arasında Macaristan'ın Kállósemjén şehrinde düzenlenecek.

Program hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır” dedi.

Faaliyet alanlarına değinen Başkan Uğuz, “Yaratıcılık ve kültür, eğitim ve öğretim, istihdam ve girişimcilik, çevre ve doğal koruma, sağlık ve refah, beden eğitimi ve spor, mülteci ve göçmenlerle çalışmak, sosyal zorluklar, afet önleme ve kurtarma ve daha fazlası. Bu projeler, gerektiğinde yardım etmek, yeni beceriler öğrenmek, yurt dışında vakit geçirmek, belki bir dil öğrenmek ve kesinlikle unutulmaz anılarla geri dönmek için mükemmel bir fırsattır. Projelerin kapsadığı çok çeşitli konular arasında (çevre, sağlık, katılım, dijital teknolojiler, kültür, spor gibi), ilgi alanlarınıza ve geçmişinize uygun bir şeyler bulacağınızdan emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“BİRÇOK KAZANIM”

Avrupa Dayanışma Programını kapsamında gönüllü olarak birçok kazanıma sahip olunacağının altını çizen Uğuz, şu ifadeleri kullandı; “Gönüllü olarak bir katkıda bulunacak ve ihtiyaç içindeki topluluklara yardım edeceksiniz. Bu ücretsiz olarak yapmayı tercih edeceğiniz bir yardım olduğu için maaş ödemesi almayacaksanız. Bununla beraber yemeğiniz karşılanacak ve günlük cep harçlığı alacaksınız. Bu, kişisel ve profesyonel gelişiminize ivme kazandıracak bir öğrenim deneyimidir. Gönüllülük deneyiminiz öncesinde, sırasında ve sonrasında eğitim alma fırsatınız olacaktır. Mentor net hedefler belirlemenize yardımcı olacak ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı gösterecektir. Ayrıca dil ve kültürler arası becerilerinizi geliştirme, kendi başınıza yaşamayı, güçlüklerin üzerinden gelmeyi ve ekip içinde çalışmayı öğrenme şansı yakalayacaksınız. Yereldeki gençlerle birlikte farklı kültürler hakkında bilgi edinecek ve yeni arkadaşlar edinmek gönüllülük deneyiminizin kaçınılmaz bir parçası olacaktır. Gönüllülük deneyiminiz ile gönüllü olduğunuz kuruluşlara ve yerel topluluklara yeni fikirler ve çok kültürlü bir ruh taşıma imkânı elde edeceksiniz. Avrupa Dayanışma Programında yer alarak bir topluluğun parçası olacaksınız. Geniş bir toplulukla bağlantıda kalabilir, deneyimlerinizi paylaşabilir ve ülkedeki diğer genç bireylerle iletişim kurup onlara ilham verebilirsiniz. Gönüllü olarak katıldığınız bir projenin sonunda katılımınızı belgeleyen Avrupa Komisyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tanınan Youthpass sertifikasına sahip olacaksınız.”

NEDEN YOUTHPASS?

Uğuz, “Youthpass süreci sayesinde, öğrenme üzerine düşünme daha yapılandırılmış hale gelir ve projenin eğitimsel değeri güçlendirilir. Katılımcıların öğrenmelerini daha bilinçli hale getirir. Yeterliklerinin daha fazla farkında olunması, katılımcıların gelecekte onlardan yararlanmalarını kolaylaştırmaktadır. Böylece Youthpass, gençlerin gelecekteki yollarını desteklemektedir. Youthpass'ı kullanmak, gençlik çalışmasındaki öğrenme süreçlerine ve çıktılarına vurgu yaparak, Öğrenmeyi Öğrenme yeterliliğini artırmaya yardımcı olur. Katılımcıların çeşitli bağlamlarda öğrenme farkındalığını artırır ve onların öğrenme istek ve ihtiyaçları üzerinde düşünmelerine yardımcı olur. Gençlik projelerine katılarak geliştirilen becerilerin tanımı da gençlik çalışmalarının değerinin görünürlüğünü artırmak için yardımcı olur” şeklinde konuştu.

“59 GÜN SÜRECEK”

Gönüllülük faaliyetleri 15 Haziran-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında 59 gün süreceğini ifade eden Uğuz, “Gönüllü, yereldeki çocuklar ve gençlerle birlikte gönüllülük yapacaktır. Spor aktiviteleri, çevre etkinlikleri, masa oyunları, sağlıklı yaşam aktiviteleri, yemek atölyeleri, programlama ve robotik kodlama gibi bir çok faaliyette yer alacak ve bu faaliyetlerin hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Kállósemjén şehrine gidiş ve dönüş seyahat masraflarınız için gönüllüye 275 Euro ödeme yapılacak. Ev sahibi kurum tarafından gönüllülere konaklama desteği sağlanacak. Ayrıca bu konaklama yerinin elektrik, internet, gerekli ev eşyası ve benzeri masrafları da ev sahibi kurum tarafından karşılanacak. Gönüllülerin 3 öğün yemek masrafları da proje bütçesinden karşılanacaktır. Program kapsamında gönüllüye günlük 6 Euro 61 gün için toplam da 366 Euro cep harçlığı ödemesi yapılacak. Gönüllülere program kapsamında faaliyet süresince özel bir sağlık sigortası yapılacaktır. Gönüllülere vize desteği sağlanacaktır. Gerekli sözleşmeler, davetiye ve diğer vize evrakları konusunda gönüllülere destek verilecektir. Aynı zamanda vize ücreti de karşılanacaktır. Gönüllüler haftada 35 saat gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak ve haftada 2 (iki) gün tatil yapacaktır. Gönüllülük programına 18-30 yaş grubu aralığındaki Yozgat ve Türkiye genelinde ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Gönüllülerle görev ve sorumluluklarını içeren bir sözleşme imzalanacak. Gönüllülük programını başarıyla tamamlayan katılımcılara Youthpass Sertifikası verilecektir. Gönüllülerin seçiminde, özgeçmiş ve motivasyon mektubunda yer alan gönüllülük deneyimleri, projeye olan ilgisi ve motivasyonu ve dil yeterliliği ve imkan kısıtlılığı gibi kriterleri göz önünde bulundurulacaktır. Gelen başvurular Sorgun Gençlik Derneği tarafından oluşturulan komisyon tarafından okunup değerlendirecek. Değerlendirmesi olumlu olan potansiyel gönüllüler ile bir ön görüşme yapılacaktır. Nihai sonuç ise web sitemizde yayınlanacaktır. Proje katılacak gençlerde İngilizce konuşabilme şartı aranmamaktadır. Fakat İngilizce bilen katılımcılara öncelik verilecektir. Projeye Avrupa Gençlik Portalından başvuru yapabilir, eğer portala üye değilsen ücretsiz üye olabilirsin” dedi.