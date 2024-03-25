Bebek ve çocuk kütüphaneleri seminerleri kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Aygül Nalbant tarafından "Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları" konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminer sürecinde 12 annenin katılımı ile çocukların doğum öncesinden itibaren gelişimi, tuvalet eğitimi, psikososyal gelişim, hırçınlık, ağlama krizleri, inatlaşma, yeme sorunları ve mahremiyet eğitimi gibi konularda bilgiler verildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Eğitime önemli katkılarından dolayı Doç. Dr. Aygül Nalbant'a teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.