Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından engelli vatandaşların cami hizmetlerinden azami derecede istifade edebilmesini temin etmek, cami merkezli din hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla başlatılan “Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet” projesi kapsamında Yozgat İl Müftülüğü tarafından iftar yemeği gerçekleştirildi.

Yozgat İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğünce Ramazan ayında cami buluşması ve iftar programı düzenledi.

Bilal Şahin Caminde yapılan buluşmada din görevlileri tarafında Kur’an-ı Kerim ve kaside okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Gülden, “Yüce Mevlamız Müminler ancak kardeştir buyurarak bizleri birbirinin kardeşi kılmış, bunun gereği olarak da her daim birbirimize yardımcı olmamız gerektiğini bildirmiştir. Şu imtihan dünyasında engelli ya da engelsiz herkes insan olma onuruna yaraşır bir şekilde yaşama hakkına sahiptir. Bizlere yakışan her bir kardeşimizin huzurlu bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için maddi/manevi gayretimizi ortaya koyabilmektir. Cami buluşmamıza katıldığınız için her birinize teşekkür ederim. Ramazan ayının bereketi üzerimize olsun” ifadelerini kullandı.

Cami buluşması akabinde engelli vatandaşlara ve ailelerine il müftülüğü tarafından hazırlanan hediyeler Müftü Gülden tarafından takdim edildi.

Ayrıca Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Derneklerinin katkılarıyla müftülük tarafından organize edilen iftar programında bir araya gelindi.