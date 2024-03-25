Yozgat’ta yıllardır esnaflık yapan İbrahim Eroğlu, bir zamanların popüler temizlik ürünü olan el süpürgesinin satışını da gerçekleştiriyor.

Gelişen teknoloji ile birçok elektrikli süpürge modelinin çıktığını ifade eden Eroğlu, el süpürgesinin kullanım amacına göre hala tercih edildiğini belirtti.

Genellikle köyde yaşayan vatandaşların tercih ettiğini ifade eden Eroğlu, “El süpürgelerini genellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız tercih ediyor. Sebebi de kolay ve pratik olmasıdır. Ufak tefek dökülen yerler için vatandaşlar elektrikli süpürge çalıştırmak istemiyor. Elektrikli süpürgelerin bu tarz küçük yerler için kurması çalıştırması ve sesi olduğu için vatandaşlar daha pratik olan ot süpürgeyi tercih ediyor. Ayrıca kendi evinin önünü süpürmek isteyen vatandaşlar da mecburen ot süpürge almak zorundadır. Bu süpürgeler makinelerin aksine tamamen el yapımı olarak üretiliyor. Eskinden her evde yapılıp kullanılan bir üründü. Şuan fiyatı ise 150 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.

“OT SÜPÜRGE BAŞKADIR”

Süpürgeye olan rağbetin eskiye oranla azaldığını belirten Eroğlu, “Eskiden daha fazla rağbet vardı. Eskiden, teknoloji fazla gelişmemişti, bunun yeri farklıydı. Şu an teknoloji çok hızlı ilerledi ve bizim iş biraz geride kaldı. Piyasada ot süpürge haricinde diğer süpürgelerde mevcut. Diğer süpürgeler ile otlu süpürge arasındaki fark çok fazladır. Ot süpürge ile temizlik yapıldığında tozun en ince ayrıntısına kadar alır. Fakat naylon süpürgede bu gerçekleşmez, sadece kaba tozları alır. Elektrik süpürgesi ise belli bir yere kadar işlev görüyor. Balkon, kapı önünün temizlenmesinde elektrikli süpürge kullanılmıyor. Eskiden evlerde iki süpürge bulunurdu. Bunun biri ev içerisinde kullanılırken diğeri kapı önleri ve balkonlarda kullanılır, balkon temizlenen süpürge evin içine girmezdi” dedi.

“OT SÜPÜRGELERDEN VAZGEÇEMİYORLAR”

Eroğlu, vatandaşların eskinin ot süpürgelerinden vazgeçmediğini söyledi.

Süpürgelerin ilgi gördüğünü anlatan Eroğlu, satışlardan memnun olduğunu ifade etti. Elektrikli süpürgelerin yaygınlaştığı günümüzde vatandaşlar ot süpürgelerinden vazgeçmiyor. Ot süpürgelerin köylerde daha çok tercih edildiğini vurgulayan Eroğlu şu ifadeleri kullandı; “İnsanlar eskinin ot süpürgelerinden vazgeçemiyor. Süpürge satışımız iyi. Şu anda 150 liradan satılıyoruz.”

“BİZİM TERCİHİMİZ OT SÜPÜRGE”

Yozgat’ın köyünde yaşayan Feramiş Şeker, “Bizler hala ot süpürgelerden vazgeçemiyoruz. Evlerde eşlerimiz elektrikli süpürgeyi de tercih ediyor ama yine de bahçelerde balkonlarda tercihimi ot süpürgeden yana oluyor. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bizler köylerde ot süpürgelerden vazgeçemiyoruz. Bizim için hem pratik hem de kolay oluyor” şeklinde konuştu.